- La o intalnire organizata cu presa regionala, președintele Emmanuel Macron a detaliat calendarul redeschiderii activitaților comerciale, a teraselor, obiectivelor culturale, sportive și al relaxarii starii de izolare incepand din 19 mai.Magazinele comerciale, terasele barurilor și ale restaurantelor,…

- Simona Gherghe apare pe micul ecran de aproximativ 20 de ani. A moderat mai multe emisiuni la Antena 1, dar s-a concentrat și asupra vieții de familie, e casatorita și are doi copii. Vedeta și-a adus aminte acum de debutul sau, de primul jurnal de știri. In urma cu 19 ani, la studiourile Antenei 1,…

- Prezența la proba de Romana in cadrul sesiunii de simulare a examenului de Evaluare Naționala in Alba a fost de aproximativ 90%. Rezultatele vor fi cunoscute in 16 aprilie. Dintre cei 2.368 elevi inscriși, au fost așteptați la simulare 2.246, pentru ca alți 122 sunt din localitați carantinate sau au…

- Simulare BACALAUREAT 2021 in Alba: Mai mult de un SFERT din elevii inscriși nu s-au prezentat la proba la alegere a profilului Un procent de aproape 29% dintre candidații inscriși la simularea examenului de Bacalaureat 2021 au absentat, miercuri, la proba la alegere a profilului. In cadrul probei au…

- Dupa șase luni de pregatire spartana la Onești și la Arad, Alin Firfirica a participat la primul concurs din acest an, unde și-a aparat titlul de campion național la disc cu o aruncare de 61 de metri. „E un rezultat decent, ținand cont de ventuzele pe care le am pe spate și cum arata spatele meu. In…

- O romanca preda, de 16 ani deja, engleza pentru afaceri francezilor. Și nu de oriunde, ci de la catedra Universitații din Versailles. Este povestea Flaviei Zah din Baia Mare, care iși imparte viața intre Romania și Franța. Din dorința de a duce educația la urmatorul nivel, dar și de dragul fiului sau,…

- In urma cu un an, Andreea Esca a decis ca ”statul la pupitru” nu ii poate face bine pe termen lung, așa ca s-a apucat de pilates. Știrista de la Pro TV a publicat mai multe imagini cu ea la sala, aratandu-le urmaritorilor mișcarile care au ajutat-o sa slabeasca atat cat iși dorea. Fanii au […] The post…