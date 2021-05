Belarus susține ca alerta privind o bomba la bordul avionului care a fost deturnat spre Minsk, ceea ce a dus la arestarea jurnalistului Roman Protasevici, a venit sub forma unui mesaj scris in numele gruparii Hamas. Un purtator de cuvant Hamas a negat insa orice implicare. Autoritațile bieloruse au prezentat luni ceea ce susțin ca este textul alertei cu bomba la bordul avionului Ryanair. „Noi, soldații Hamas, cerem ca Israelul sa inceteze focul in Fașisa Gaza. Cerem ca Uniunea Europeana sa iși retraga sprijinul pentru Israel in acest razboi”, a citit un oficial din Ministerul bielorus al Transporturilor…