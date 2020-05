Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanttii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile luni, 25 mai, pe mai multe strazi din Baia Mare. In intervalul orar 09.00 – 14.00 nu vor avea apa la robinete locuitorii de pe bd. Republicii nr. 3, str. Griviței nr. 1-22, str. Minerilor (case), str. Iasomiei, unde au loc lucrari de…

- De marți, se redeschid Filialele 2 și 5 ale Bibliotecii Județene ,,George Barițiu”, doar pentru restituiri. Atenție, cititori! De marți, filialele 2 (din Noua) și 5 (de pe Griviței) aleBibliotecii Județene „George Barițiu” iși redeschid porțile. Doar pentru restituiri, atrage atenția conducerea instituției.…

- Programul pentru public al Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” Baia Mare se va relua gradual și diferențiat, doar la sediul central, incepand de luni, 18 mai 2020. Conducerea bibliotecii menționeaza ca, pana la stabilirea unor reglementari precise ale autoritaților din cultura, programul va fi și experimental.…

- Antreprenorii au probleme reale și cer masuri de susținere, in condițiile in care anumite sectoare au fost puse chiar la pamant in ultimele 2 luni. Printre ele și domeniul HoReCa. Despre ce se intampla cu localurile in perioada urmatoare și care vor fi prețurile dupa ce clienții se vor putea intoarce…

- Masurile de relaxare care vor fi luate dupa 15 mai in Romania nu inseamna o revenire la ceea ce a fost inaintea pandemiei de coronavirus, iar restricțiile se vor ridica treptat, pentru a vedea impactul acestora legat de evoluția cazurilor de COVID-19, a declarat duminica seara șeful Departamentului…

- Copiii merg din nou la școala in provincia chineza Wuhan, insa masurile de siguranța nu au fost neglijate, deoarece China nu este inca in afara pericolului. Experții spun ca este nevoie de 14 zile consecutive in care sa nu se inregisteze nicio infecție noua inainte de a considera ca epidemia s-a sfarșit…

- Epidemia de coronavirus este de acum ”sub control si gestionabila” in Germania, a anuntat vineri ministrul Sanatatii, Jens Spahn. ”Putem spune acum ca am reusit. Am trecut de la o crestere dinamica la o crestere liniara, iar rata de infectare s-au redus semnificativ”, a spus ministrul, care a precizat…

- Biblioteca Judeteana “Petre Dulfu” din Baia Mare instituie masuri privind coronavirusul, astfel, incepand de miercuri, 11 martie, activitatile culturale cu publicul (cursuri, conferinte, simpozioane, lansari de carte, vernisaje, sedinte de grup s.a.) se suspenda pana la noi dispozitii. Source