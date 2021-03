Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul proiectului de modernizare Bv.Sudului-C-tin Prezan, Timișoara, saptamana viitoare, la intersecția strazilor Oglinzilor cu Bv.Sudului, se vor executa trei cuplari de conducta, intervenții care presupun oprirea furnizarii apei. Luni, 15.03.2021, intre orele 08-16, vor ramane fara apa consumatorii…

- Studenții Universitații de Vest din Timișoara sunt așteptați sa aplice, in perioada 1 -19 martie 2021, pentru o mobilitate Erasmus+ de studii, respectiv o mobilitate de studiu prin Programul de Educatie, Burse, Ucenicie si Antreprenoriatul Tinerilor 2014 – 2021 (SEE) la instituțiile partenere din strainatate…

- Bulevardele din zona de sud a orașului, ramase sparte peste iarna, sunt prioritatea numarul unu pentru administrația Fritz. De asemenea, proiectul de reabilitare de pe Calea Bogdaneștilor este așteptat sa demareze in martie, acesta avand fonduri asigurate din finanțari europene. Tot in martie ar putea…

- In vederea remedierii unei defecțiuni aparute la rețeaua primara, suntem nevoiți sa intrerupe furnizarea apei calde și a incalzirii la PT 94, in ziua de miercuri, 20 ianuarie 2021, intre orele 9-14. Vor fi afectați consumatorii care locuiesc in imobilele arondate strazilor: Aleea CristaluluI, Intrarea…

- Peste 3.000 de elevi din ultimul an de liceu au folosit cursurile suplimentare de pregatire pentru examenul de bacalaureat, oferite de Universitatea de Vest din Timișoara (UVT). Sesiunile de pregatire pentru toate disciplinele totalizeaza peste 5000 de participanți. Programul de pregatire a debutat…

- In vederea remedierii unei defecțiuni aparute la rețeaua primara, Colterm va intrerupe furnizarea apei calde și a incalzirii la PT 94, miercuri, 20 ianuarie, intre orele 9-14. Vor fi afectați consumatorii care locuiesc in imobilele arondate strazilor: Aleea Cristalului, Intrarea Vega, Aleea Icar, Oglinzilor,…

- Urmatoarea saptamana aduce o noua serie de evenimente culturale pentru instituțiile din Timișoara. Saptamana culturala aduce in atenția publicului expoziții temporare și permanente, dintre care amintim: „Flori pentru Timișoara”, „Metamorfoze”, „Patine din oase de animale”, „111 & SIGMA”. Programul cultural…

- Vineri se lucreaza pentru cuplarea unei conducte la intersecția strazilor Bv. Sudului cu Sirius, astfel se va intrerupe furnizarea apei calde la PT 93 și 94 , intre orele 9-15. Vor fi afectați consumatorii arondați strazilor: Sirius, Arenei, Martir Andrei Istvan (Rachetei), Bv.Sudului, Uranus și Cristalului.…