- Apa CTTA anunța ca de luni, 22 iunie, va fi sistata furnizarea apei potabile in 28 de localitați din zona Teiuș – Ocna Mureș – Blaj, din cauza unor lucrari complexe de reabilitare a rețelei. Potrivit companiei, au inceput lucrarile de reabilitare a aductiunii de apa ce alimenteaza localitatile cuprinse…

- Romania inregistreaza 269 de focare active de pesta porcina africana in aceasta saptamana, fata de 266 in perioada precedenta, fiind consemnate noua focare noi in intervalul 4 – 10 iunie 2020, potrivit datelor anuntate vineri de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor…

- Din cauza unei avarii produse miercuri, 13 mai, in jurul orei 11.00, la conducta de alimentare cu apa DN 1200(FIR II), de catre un constructor al obiectivului „Autostrada Sebeș-Turda” , SC APA CTTA SA ALBA anunța ca se va sista furnizarea apei potabile pentru consumatorii din urmatoarele localitati:…

- Cateva zeci de persoane au tulburat, vineri, ordinea publica intr-un cartier din municipiul Blaj, in urma izbucnirii unui scandal in care, initial, au fost implicati patru indivizi, pentru aplanarea conflictului intervenind 30 de politisti si jandarmi. "In aceasta dupa-amiaza, in urma unui apel prin…

- Un nou val de decese, anunțat marți seara, in randul pacientilor cu COVID-19 schimba bilantul. Grupul de Comunicare Strategica a anuntat 13 noi decese provocate noul coronavirus pe teritoriul Romaniei, astfel bilanțul actualizat ajunge la 663. Intre ultimii pacienti decedati este și un medic din județul…

- O femeie de 65 de ani din Abrud, diagnosticata cu COVID-19 și internata la Spitalul Municipal din Blaj, a pierdut lupta cu virusul ucigaș. Pana la acest moment, numarul total al cazurilor inregistrate in județul Alba este de 160, dintre care 76 au fost declarați ca fiind vindecați, iar 8 pacienți au…

- Stația de pompieri Campeni a intervenit, in aceasta dupa-amiaza, pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament, situat intr-un bloc de pe strada Teilor. S-a procedat la evacuarea a 12 apartamente, aproximativ 30 de persoane. Nu s-au inregistrat victime. Potrivit ISU Alba, a…

- Primaria Municipiul Dej anunța semnarea unui contract de lucrari pentru reabilitarea și extinderea rețelelor de apa potabila in Dej, dar și alimentare cu apa potabila in zona Bobalna-Recea Cristur.