- Startup-ul francez de mobile gaming Homa Games a stâns o runda de finanțare (serie A) de 50 de milioane de dolari. Tehnologia startup-ului permite dezvoltatorilor de jocuri mobile sa testeze și sa optimizeze valori, precum retenția utilizatorilor sau timpul petrecut în sesiune.Citește…

- Campionatul mondial de gaming Dota 2 se va desfasura in aceasta saptamana, la Bucuresti, pe Arena Nationala, dar fara spectatori, avand in vedere contextul pandemic, precizeaza consilierul municipal USR PLUS Nicorel Nicorescu.

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis in crestere pe majoritatea indicilor sedinta de luni, cu tranzactii in valoare de 945,16 milioane de lei (191,02 milioane de euro), efectuate in primele 30 de minute de la debutul operatiunilor. Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai…

- Un hotel din Iasi, functional, cu evenimente programate pentru perioada urmatoare, a fost scos la vanzare, pretul fiind de aproape 3 milioane de euro. Insa anuntul, plin de detalii, nu precizeaza clar despre ce complex ar fi vorba. A fost oferita localizarea pe harta, au fost prezentate fotografii si…

- Tim Cook, directorul executiv Apple, a primit peste cinci milioane de acțiuni la compania pe care o conduce, la zece ani dupa ce a preluat postul. El a vandut cea mai mare parte a acțiunilor cu peste 750 de milioane de dolari, potrivit datelor Comisiei americane pentru Bursa și Valori Mobiliare (SEC),…

- Bucuresti a intrat in randul marilor Capitale europene din punct de vedere a investitiilor in cladirile de birouri. Stocul modern de birouri din Bucuresti a depasit 3 milioane de metri patrati, dar efectele „anului pandemic” asupra pietei de birouri s-au simtit si in prima jumatate din 2021. Activitatea…

