- Germania, care s-a confruntat in aceasta luna cu caderi masive de zapada si un ger patrunzator, urmate dupa cateva zile de o vreme caracteristica mai degraba unei primaveri calduroase, a raportat cea mai mare oscilatie saptamanala de temperatura inregistrata de la debutul masuratorilor meteorologice,…

- Marti, in tara se mentine vreme geroasa. La Briceni si Soroca se asteapta pana la minus sapte grade. La Balti vor fi minus sase grade, iar la Orhei vor fi minus cinci grade Celsius. Minus trei grade se vor inregistra la Tiraspol, Leova si Comrat.

- Meteorologii au actualizat luni dimineața avertizarile de ger și vant. Ei au emis o informare de vreme deosebit de rece și geroasa dimineața, valabila in toata țara pana miercuri, dar și o avertizare Cod galben de vant in Carpații Meridionali și Orientali și in județe din zona Moldovei.

- Județul Alba a inghețat vineri spre sambata noaptea. Mercurul termometrelor a coborat pana la minus 15 grade Celsius, dar valorile negative resimțite au ajuns pana la minus 19 grade Celsius, din cauza vantului. Polul frigului a fost la Șureanu, unde s-au inregistrat minus 22 de grade. S-au inregistrat…

- Dispeceratul National Salvamont anunta risc extrem de producere a unor avalanse de dimensiuni medii si mari in Muntii Fagaras, la altitudini de peste 1800 de metri. In Bucegi, riscul ca zapada sa se disloce este foarte mare, in timp ce in alte zone muntoase este risc insemnat sau mediu, relateaza…

- Meteorologii au emis cod galben de schimbarea brusca a temperaturii. Avertizarea intra in vigoare sambata si va fi valabila pana in data de 19 ianuarie. Noaptea se anunta intre minus 10 si minus 15 grade Celsius, iar ziua sunt anuntate pana la minus 10 grade.

- Niciun „Craciun alb” in Montreal anul acesta. Metropola din Quebec a doborat recordul sau de temperatura absoluta pentru 25 decembrie cu 13,6 grade Celsius, in timp ce mercurul a depașit 16 grade in sudul provinciei, potrivit france24. news . „Recordul anterior era de 11,7 grade, din 1964; am atins…

- Luni, frigul va pune stapanire pe intreaga tara. La Soroca sunt anuntate minus cinci grade, iar la Briceni, minus patru. La Balti, Orhei, Tiraspol și Cahul temperaturile vor cobori pana la minus trei grade. La Leova și Comrat se așteapta minus doua grade Celsius.