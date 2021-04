De la hoți la pungași. Pas cu pas Luni l-am ascultat pe primul ministru care m-a asigurat ca totul este bine și la vara cald. Intrebat de studiile care au stat la baza restricțiilor a pasat problema in zona crepusculara. Important este ca nu o sa avem pașaport verde. Pentru ca nu dorim sa discriminam. Ca nu putem spune nicio vorba. Cum nicio […] The post De la hoți la pungași. Pas cu pas first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

