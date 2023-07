De la ce vârstă avem de produse anti-aging și nu doar de hidratare? De la ce varsta avem de produse anti-aging și nu doar de hidratare? Produsele anti-aging au și acțiune de hidratare ”Foarte multe persoane, trecute de 40, 45 sau chiar 50 de ani, ma intreaba daca este momentul sa foloseasca tratamente anti-aging, in condițiile in care au folosit pana in acea clipa doar produse strict de hidratare a pielii. Trebuie sa ințelegem ce obținem prin utilizarea acestor tipuri de produse și ca tenul nostru este diferit și nu ține doar sa avem o anumita varsta pentru a apela la soluții anti-imbatranire. Hidratarea este, desigur, foarte importanta și trebuie sa avem suficienta… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

