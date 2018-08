De la Activ CSO Plopeni, la o echipă de cupe europene Petre Apostol Dupa ce a evoluat pentru HC Activ CSO Plopeni, atat in Divizia A, cat si in campionatul junioarelor, handbalista Bianca Berbece a facut saltul direct la o echipa cu pretentii, care va juca in cupele europene. In varsta de numai 18 ani, sportiva orginara din Valcea va evolua, in sezonul urmator, la echipa de prim-esalon HC Zalau. Jucatoare formata la CSM Ramnicu Valcea, de unde fusese imprumutata de clubul prahovean, Bianca Berbece evolueaza ca inter dreapta, fiind stangace, iar la echipa salajeana va imparti postul respectiv cu Sabrina Lazea. Cu HC Activ CSO Plopeni, aceasta a fost… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Cineva mai trebuie sa si creasca jucatoare in Romania”, este o vorba veche a profesorului Gheorghe Tadici, care a decis sa aplice aceeasi metoda si in aceasta vara, transferand nu mai putin de sase handbaliste de la lotul national de tineret. Handbal Club Zalau se afla incepand de joi in cantonament…

- Petre Apostol Echipa nationala de handbal feminin a Romaniei și-a incheiat evoluția la Campionatele Mondiale U20, desfasurate la Debrecen, in Ungaria, cu o infrangere in meciul final pentru locul al șaptelea. In lotul tricolor, condus de antrenorul Gheorghe Tadici, s-a aflat la acest turneu final si…

- Lipanesti, Ploiești, Strejnic, Zalhana, Baicoi, Plopeni, Barcanești și Brazi sunt localitațile din Prahova unde echipajele ISU Prahova au intervenit, de marți seara, pentru evacuarea apei din gospodarii și imobile inundate. Cea mai grava situația se inregistreaza la Barcanești.

- ISU Prahova a anuntat bilantul provizoriu al inundatiilor produse in Prahova, in ultimele ore. Astfel, echipaje de pompieri s-au deplasat pentru a evacua apa din gospodarii in comuna Barcanesti si in Lipanesti, dar si in Ploiesti, unde o brutarie din cartierul Mitica Apostol a fost inundata.…

- Petre Apostol La Debrecen, in Ungaria, a inceput a XXI-a editie a Campionatelor Mondiale de Handbal U20, la feminin, la care este prezenta si Nationala Romaniei, condusa de antrenorul Gheorghe Tadici. In lotul tricolor se regaseste si o jucatoare componenta a singurei echipe prahovene din competitiile…

- F. T. Daca in loc de echipaje de poliție care stau la panda pentru a-i stopa pe vitezomani s-ar face un punct de prim ajutor, parca – parca ar fi un semn ca ceva se schimba in județ. In bine. Daca in loc de atatea și-atatea mașini aduse din Bulgaria, cu diverse defecțiuni tehnice, am avea mai multe…

- Selectionata Romaniei se mentine pe locul 32 in clasamentul mondial dat publicitatii de Federatia internationala de fotbal (FIFA), dominat in continuare de campioana lumii, Germania. Reprezentativa statului Chile, pe care "tricolorii" o vor intalni pe 31 mai, la Graz, intr-un meci amical, ocupa pozitia…

- Petre Apostol Sala Polivalenta din Plopeni a fost gazda turneului semifinal din Campionatul National de Minihandbal la feminin (sportive nascute pana in 2007), in care s-au intalnit echipele calificate din faza zonala, din regiunile RO3 (Arges, Dambovita, Prahova, Ialomita, Calarasi, Giurgiu, Teleorman)…