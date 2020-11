Interventia de remediere a defectiunii aparute luni dupa-amiaza la o sina dintre statiile Mihai Bravu si Dristor 1 s-a realizat dupa trecerea orei de varf, iar de la 20:35 a inceput reintroducerea trenurilor in parcurs normal, informeaza Metrorex. "Metrorex informeaza ca astazi, 23.11.2020, in contextul aparitiei unei defectiuni - in jurul orei 16.55 - la o sina dintre statiile Mihai Bravu si Dristor 1, s-a intervenit in prima faza pentru mentinerea traficului prin reorganizarea circulatiei cu pendulare a trenurilor. S-a luat masura ca interventia de remediere a defectiunii sa aiba loc dupa trecerea…