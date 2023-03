Romanii care au credite in euro, dar și in lei, calculate in funcție de indicele de referința IRCC, vor plati rate și mai mari, in perioada urmatoare. Banca Centrala Europeana a majorat dobanda de referința de la 3 la 3,5%, pentru a tempera inflația. Iar de la 1 aprilie, valoarea IRCC va crește la aproape 6%, arata calculele analiștilor. Romanii care au credite in euro urmeaza sa plateasca rate mai mari deoarece indicele Euribor la trei luni a crescut substanțial la 2,81%. In trimestrul anterior valoarea Euribor a fost de 2%, iar in urma cu un an valoarea lui era sub zero. In cazul unui credit…