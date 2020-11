Stiri pe aceeasi tema

- Pe 15 noiembrie începe postul Craciunului 2020 și dureaza pâna pe 24 decembrie, atunci când gospodinele se pregatesc cu bucate cea mai importanta zi din an. Timp de 40 de zile creștii vor ține post și își vor aminti de postul lui Moise…

- In fiecare an, la 8 noiembrie, romanii praznuiesc Sfintii Mihail si Gavriil. Cei doi arhangheli purtatori de sabie ca simbol al biruintei sunt, potrivit credintei ortodoxe, conducatorii cetelor de ingeri și calauzele sufletelor in drumul lor spre Rai. Sfantul Arhanghel Mihail, Aparatorul Credintei,…

- Postul Nașterii Mantuitorului, cunoscut ca Postul Craciunului este ținut cu strictețe de creștinii ortodocși din intreaga lume. Prin intermediul acestui post Dumnezeu ofera posibilitatea curațarii trupești și sufletești. Postul Craciunului se ține timp de patruzeci de zile, fiind cel ținut de Proorocul…

- Cand incepe Postul Craciunului in 2020. In ce zile este facuta dezlegarea la pește și vin | aiudinfo.ro Postul Craciunului, in anul 2020, conform calendarului ortodox, incepe la jumatatea lunii noiembrie, mai exact, in data de 15 noiembrie și se va incheia in 24 decembrie, lasand sec in seara Sfantului…

- CALENDAR ORTODOX NOIEMBRIE 2020 Luna noiembrie este presarata cu alte cateva sarbatori, de mai mica importanta, carora le sunt specifice traditii si superstitii pe care credinciosii le respecta cu sfintenie pentru a fi protejati. In prima zi a lunii, este praznicul Sfintilor Damian si Cosma, doctori…

- Craciunul este una dintre cele mai importante sarbatori. Cu toții așteapta acest eveniment important, respectiv Nașterea Domnului, care aduce cu sine bucurie, liniște sufleteasca și pace in familie. Credincioșii trateaza cu sfințenie aceasta sarbatoare și țin cont de anumite tradiții, obiceiuri,…

- Postul Craciunului sau Postul Nașterii Mantuitorului este ținut cu strictețe in fiecare an de catre toți credincioșii timp de patruzeci de zile. Afla cand incepe Postul Craciunului 2020 și ce este bine sa faci pe toata durata postului.Postul Craciunului, conform calendar ortodox 2020, anul acesta incepe…

- Semnificația vestitei picturi murale a lui Michelangelo "Crearea lui Adam" este ca Dumnezeu este intotdeauna in apropiere, dar decizia ramine sa o ia omul care are libertatea de a alege. Despre aceasta scriu internauții, vorbind despre aceasta faimoasa opera de arta pe bolta Capelei Sixtine din Vatican.…