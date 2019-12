Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea Statul Islamic a anuntat in urma cu aproape doua luni numele succesorului lui Abu Bakr al-Baghdadi, mort in urma unei operatiuni amricane in Siria, insa identitatea reala a succesorului ramane incerta, iar odata cu ea strategia gruparii, in lunile care vin, relateaza AFP, citata de NEWS.ro.Organizatia…

- Finantarea organizatiei Statul Islamic (SI) ar putea trece de la un ''model centralizat'' in Irak si Siria la ''o abordare mult mai regionalizata'' dupa eliminarea unui lider important al gruparii Abu Bakr al-Baghdadi, a apreciat miercuri un oficial al Trezoreriei SUA in cursul unei reuniuni la Luxemburg,…

- Organizatia "ISIS (Stat Islamic in Irak si Siria -n.red.) are un nou lider. Stim exact cine este!", a afirmat Donald Trump prin Twitter, fara a oferi detalii. Reteaua terorista Stat Islamic (Stat Islamic in Irak si Siria, Stat Islamic in Irak si Levant, Daesh) a confirmat joi moartea liderului Abu…

- Moartea liderului gruparii teroriste Stat Islamic (SI), Abu Bakr al-Baghdadi, intr-o operatiune a fortelor speciale americane in Siria, nu a imbunatatit imaginea presedintelui republican Donald Trump in randul majoritatii americanilor,

- Operatiunea militara care a condus, in noaptea de sambata spre duminica, la moartea liderului Statul Islamic (SI) Abu Bakr al-Baghdadi a primit numele lui Kayla Mueller, o tanara lucratoare umanitara americana care ar fi fost violata in numeroase randuri de liderul SI, dupa care a fost ucisa in Siria,…

- Abdullah Qardash, un cetațean irakian in varsta de 40 de ani, va fi noul lider al gruparii Stat Islamic, dupa ce Abu Bakr al-Baghdadi a fost vizat de o operatiune militara in Siria si a fost ucis, potrivit stirileprotv.Qardash este considerat strategul din spatele mai multor atentate revndicate…

- Liderul gruparii Statul Islamic (SI) Abu Bakr al-Baghdadi, ucis duminica intr-o operatiune americana in Siria, a trait intotdeauna ascuns in umbra, inclusiv pe cand, autoproclamat ”calif”, prezida destinele a sapte milioane de persoane in Siria si Irak, relateaza AFP.

- Comandamentul militar irakian a anuntat ca a furnizat localizarea liderului gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) Abu Bakr al-Baghdadi in Siria pentru raidul american in care a fost ucis, relateaza duminica AFP. ''O sectie specializata a lucrat timp de un an'' si ''serviciul…