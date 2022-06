Stiri pe aceeasi tema

- In aceste zile, pe cerul nopții poate fi vazuta o aliniere rara de planete. Mercur, Venus, Marte, Jupiter și Saturn se vor alinia in ordinea distanței lor fața de Soare. Acest fenomen rar a avut loc ultima data in decembrie 2004. Anul acesta, distanța dintre Mercur și Saturn va fi mai mica. Cel mai…

- Polaris M Holding Mangalia a inceput curatenia de primavara in statiunile din sudul litoralului Potrivit reprezentantilor Polaris M Holding, Neptun, Olimp, Jupiter, Saturn, Venus si Cap Aurora se pregatesc pentru noul sezon estival "Echipele Polaris desfasoara zilnic activitati de igienizare pe domeniul…

- Printre motivele pe caree consultanții in turism le dau pentru a convinge oamenii sa viziteze Litoralul romanesc se afla și faptul ca in momentul de fața, avem o baza hoteliera renovata sau complet reabilitata in proporție de 99%. Dar acesta nu este singurul motiv pentru care am putea merge la malul…

- Litoralul tarii noastre a cunoscut in ultimii ani o ascensiune foarte impresionanta, intampinand turistii veniti din toate colturile lumii cu locuri de cazare de top, servicii oferite la cel mai inalt nivel de profesionalism, o multitudine de activitati specifice sezonului estival si peisaje de vis.…

- Sudul Litoralului a devenit un adevarat "El Dorado" pentru investitorii din sectorul turistic si imobiliar in conditiile in care se anunta investitii care depasesc 250 de milioane de euro in urmatorii ani - hoteluri, apartamente, restaurante si alte facilitati turistice - in Neptun, Jupiter, Venus,…

- – Consultanții IRI Travel remarca o creștere a rezervarilor pentru riviera Marii Negre o data cu eliminarea restricțiilor și cu promisiunea reintroducerii voucherelor de vacanța – Cele mai solicitate stațiuni de pe litoral sunt Mamaia, Eforie Nord, Jupiter, Neptun-Olimp și Venus – Mai sunt oferte de…