- Gagauzii nu pot vorbi corect nici in rusa, nici in gagauza și nici in romana, pe care refuza de 30 ani sa o invețe, chiar daca este limba oficiala a statului in care locuiesc și limba populației majoritare. „Patrioții” ruși din „gagauzia” nu știu cum se scrie corect numele Rusiei. Au scris Roosiya in…

- Adunarea Populara din UTA Gagauzia a adoptat vineri, 8 aprilie 2022, o declarație prin care solicita Parlamentului de la Chișinau sa anuleze decizia privind interzicerea așa-zisei panglici a Sfantului Gheorghe pe teritoriul Republicii Moldova. Mai mult, deputații din Adunarea Populara de la Comrat au…

- Deputații socialiști din cadrul Adunarii Populare din Gagauzia solicita organizarea unui referendum republican privind interzicerea panglicii Sfantului Gheorghe pe teritoriul R.Moldova. Parlamentarii regionali din partea PSRM au criticat acțiunile autoritaților, numindu-le drept josnice, noteaza…

- Muncesc in calitate de voluntari in țara noastra, chiar daca au o experiența bogata in medicina. Este vorba despre o echipa de medici din Italia veniți recent in Balți pentru a le acorda asistența medicala refugiaților din Ucraina stabiliți in zona de nord a țarii, transmite tvn.md. Aceștia spun ca…

- Mai multi moldoveni, inclusiv din diaspora, le cer autoritatilor sa anuleze decizia prin care a fost inchis spatiul aerian al Moldovei si sa permita zborurile civile dinspre si spre Moldova, in situatia in care restrictiile de zbor impuse in contextul razboiului din Ucraina sunt trecute cu vederea cand…

- Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, prin Muzeul Etnografic al Moldovei și Muzeul Unirii, este partener in derularea evenimentului „Marțișor – simbol și tradiție”, organizat de Asociația „ART – Meșteșugurile Prutului”, alaturi de Primaria Municipiului Iasi, Asociația Societaților Imobiliare din…

- Avocatul Alexei Gherțescu a fost numit de Parlament în funcția de președinte al Consiliului Concurenței. Tot astazi, Alexei Gherțescu a depus juramântul în fața forului legislativ. Noul președinte al Consiliului Concurenței este licențiat în drept și absolvent…