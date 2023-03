De ce sunt mai predispuse femeile la aritmie Hormonul sexual estrogen ar putea fi motivul pentru care mai multe femei decat barbati sufera de batai neregulate ale inimii, sau aritmie. Desi femeile au, in general, o protectie mai buna impotriva bolilor cardiovasculare decat barbatii, nu este cazul cand vine vorba de boli ereditare care cauzeaza un ritm cardiac anormal. Cercetatorii de la Universitatea Linkoping, din Suedia, au analizat afectiunea cunoscuta drept sindromul de QT lung (SQTL), in care inima are nevoie de mai mult timp decat in mod normal pentru a termina fiecare bataie. Acest sindrom se datoreaza cel mai adesea unei modificari… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

