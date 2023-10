Sprijinul occidental pentru asaltul Israelului asupra Fașiei Gaza a otravit eforturile de a ajunge la un consens cu țarile in curs de dezvoltare in ceea ce privește condamnarea razboiului Rusiei impotriva Ucrainei. Reacția la atacul Hamas din 7 octombrie și la promisiunea Israelului de a riposta in Gaza a anulat luni de munca a diplomației […] The post De ce Sudul Global ii bate obrazul Occidentului. Ipocrizia SUA și UE first appeared on Ziarul National .