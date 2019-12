Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii legii au prins zilele trecute doi indivizi care au furat din societați comerciale din Piața Victoriei. Luni seara, in jurul orei 18, au depistat un alt hoț, un barbat de 47 de ani, de loc din Motru, județul Gorj, care a furat mai multe haine, ornamente sau podoabe de la casuțele din…

- Sarbatorile de iarna se apropie, și, pe zi ce trece, rafturile magazinelor se umplu cu din ce in ce mai multe produse specifice acestei perioade. In plus, unele targuri de Craciun deja s-au deschis, altele urmeaza sa fie accesibile pentru toți cei curioși și pofticioși, astfel ca nu ai cum sa nu simți…

- Polițiștii locali spun ca aglomerația din centrul Timișoarei le face cu ochii hoților, astfel ca vin cu cateva sfaturi pentru cei care au drum pe la Targul de Craciun sau pentru cei care vand la targ ori la magazinele din centru. Sambata, oamenii legii au plecat la vanatoare de doi…

- Sarbatorile de Craciun reprezinta o perioada sensibila și calda pentru noi toți, mai ales pentru faptul ca le petrecem in familie, inconjurați de cei dragi, devenind, astfel, și un prilej prin care sa conștientizam sau sa ne aducem aminte ca exista și familii mai puțin norocoase, oameni aflați in nevoie,…

- Primarul Catalin Cherecheș a inaugurat iluminatul ornamental al orașului pentru sarbatorile de iarna și a aprins luminile pe bradul de Craciun! Municipiul Baia Mare a imbracat haine de sarbatoare. Așa ca in fiecare an, alaturi de copii, dar și de baimarenii veniți in numar mare sa asiste la eveniment,…

- Bugetarii ar putea avea parte de o minivacanta de cinci zile la sfarsitul lunii decembrie, pentru ca, in acest an, prima zi de Craciun (25 decembrie) si a doua zi de Craciun (26 decembrie), zile libere conform Codului Muncii, pica miercurea, respectiv joia. Sarbatorile de iarna incep peste cateva zile,…

- Pro TV va difuza și anul acesta seria „Singur acasa”. Este cel puțin a 15-a oara, de când exista masuratorile TV, când postul de televiziune difuzeaza faimosul film de Craciun, cu simpaticul Macaulay Culkin în rol principal, scrie Paginademedia.ro.Potrivit publicației…