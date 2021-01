De ce să pariezi la 888 Casino? Site-ul 888 Casino este un nume de referinta in peisajul romanesc de gambling, recunoscut prin bonusurile impresionante oferite celor care aleg sa ii treaca si prin oferta diversificata pe care o pune la dispozitia jucatorilor. In acest articol vei putea afla de ce 888 este foarte popular in randul jucatorilor si prin ce se face […] Articolul De ce sa pariezi la 888 Casino? apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Se știe ca in calitatea mea de președinte al acestei asociații am fost de la primele inceputuri și sunt un impatimit al activitaților cultural-artistice și turistice. Drept dovada stau o multitudine de activitați organizate cu seniorii noștri. Am pus accent pe excursii organizate in țara,…

- Transformari la distribuitorul de electricitate din Vrancea, care va face parte din noua societate Distribuție Energie Electrica Romania SA (DEER). De la 1 ianuarie, conform unui anunț oficial, Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord (SDEE Muntenia Nord), din care face parte sucursala…

- Lista locurilor de munca, declarate vacante in aceasta perioada si date publicitatii de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Vrancea, cuprinde 140 oferte in Vrancea și 390 in Comunitatea Economica Europeana (CEE). Cele mai multe locuri de munca disponibile in Vrancea sunt: operator…

- Vrancenii vor plati facturi la energia electrica mai mari cu 15% de la 1 ianuarie 2021 daca nu și-au schimbat furnizorul de electricitate și beneficiaza in continuare de tariful universal. Calcul a fost facut de Asociația Energie Inteligenta care arata pericolul trecerii la piața concurențiala in condițiile…

- Cu ajutorul parinților, le-a oferit cupe și mingi personalizate S-a incheiat un an dificil și pentru sport, situație in care s-au aflat și micii fotbaliști de la SC Covaci Junior, care au putut foarte rar, și in condiții speciale, sa joace fotbal impreuna. In competițiile in care au evoluat au dovedit…

- In dimineața zilei de Craciun, in jurul orei 08:00, un apel la numarul unic de urgența 112 anunța ca o locuința din satul Candești, comuna Dumbraveni, a fost cuprinsa de flacari. Pentru gestionarea situației de urgența semnalate, la adresa indicata au fost mobilizate, cu operativitate, 3 echipaje de…

- Parte din echipa, din prima zi Echipa bucuriei s-a marit astazi cu un nou membru, agent de poliție Chetreanu Veronica. ”Ajut și eu!” ne-a spus cu o voce ferma noua noastra colega, vazand cum cutiile cu alimente, haine și jucarii stateau pregatite in ” holul lui Moș Craciun” din sediul Inspectoratului…

- O noua lege intra in vigoare de astazi. Actul normativ prevede ca autoritațile locale vor putea intra pe proprietațile private neingrijite și se vor putea efectua in numele și pe cheltuiala proprietarului, acțiuni de curațare, inclusiv a zapezii, igienizare ori salubrizare. Motivele pentru care autoritațile…