De ce să nu ceri ketchup în restaurantele din Grecia. Mulți turiști fac această greșeală Ne aflam in perioada sezonului estival și, cum cei mai mulți se indreapta catre litoralul strain, iata ca o mare parte dintre turiștii romani ajung in Grecia sau pe celebrele insule de acolo. Ei bine, unele dintre acele obieiuri care ție ți se par normale, altora s-ar putea sa nu le cada bine. Așadar, exista un motiv pentru care nu este bine sa ceri niciodata ketchup in restaurantele din Grecia. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

