Vrei sa-ți gestionezi mai eficient bugetul, ca sa-ți ajunga banii pentru toate lucrurile și activitațile pe care le ai in plan? O metoda excelenta de economisire a fondurilor o reprezinta cardurile de cumparaturi. Iata care sunt avantajele pe care le ai cand utilizezi aceste mijloace moderne de plata.

Achiziționezi produse și servicii in rate fara dobanda*

Unul dintre cele mai puternice argumente in favoarea cardurilor de cumparaturi este posibilitatea de a achiziționa produse și servicii in rate cu dobanda zero*. Este de ajuns sa aplici pentru un card de cumparaturi precum CardAvantaj…