- In cadrul acordului post-Brexit anuntat joi, flotele europene de pescuit vor renunta la un sfert din valoarea capturilor in apele britanice, pe parcusul unei perioade de tranzitie care se intinde pana in luna iunie 2026, a dezvaluit pentru AFP un inalt oficial european. Detaliile referitoare la speciile…

- Negocierile comerciale intre Londra si Bruxelles continuau joi, dupa o noapte de discutii, intarziiind anuntarea unui acord post-Brexit istoric in Ajunul Craciunului si cu o saptamana inainte de divortul definitiv intre Regatul Unit si Uniunea Europeana, relateaza AFP, potrivit news.ro.Presedinta…

- Zilele urmatoare sunt ”decisive” in vederea ajungerii la un acord privind relatia post-Brexit a Regatului Unit cu Uniunea Europeana, insa problema pescuitului ”ramane foarte complicata”, anunta presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, relateaza AFP.

- UE pregatește masuri de urgența, in cazul unui ”no deal” cu Londra, din ianuarie. Domeniile vizate: pescuitul si transportul rutier si aerian Uniunea Europeana a publicat joi masuri de urgenta in materie de pescuit si transport rutier si aerian care vor fi aplicabile de la 1 ianuarie 2021…

- Negociatorii sefi ai Brexitului european Michel Barnier si britanic David Frost urmeaza sa participe la cina de miercuri seara a lui Boris Johnson cu Ursula von der Leyen, care urmeaza sa incerce sa evite o iesire dezordonata a Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE) la 1 ianuarie, a anuntat miercuri…

- ”Noi vrem un acord bun, dar nu cu orice pret”, a insistat joi presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, la o zi dupa ce a discutat la telefon cu Johnson, in prezenta presedintelui Consiliului European Charles Michel. In cursul acestei discutii, cei trei lideri au putut doar sa constate…