Stiri pe aceeasi tema

- ACUZAȚII… Consumul de alcool in interiorul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui pare sa devina o obișnuița in randul polițiștilor. Ne amintim de cazul fostului șef al “mascaților”, Grișa Mititelu, care in 2015 a fost pus sa sufle in fiola de șeful IPJ Vaslui, aparatul indicand o valoare de 0.16…

- PENSIONAR… Adus in varful polițiștilor vasluieni, in urma cu aproximativ un an, comisarul șef Gabriel Nechita decide ca o noua funcție de conducere, la Poliția municipiului Barlad, este prea puțin și se retrage din activitate. De cateva zile, fostul șef și-a depus dosarul de pensie și s-a retras din…

- OAMENII LEGII… O noua promoție de agenți de polițiie a fost incadrata in poliția vasluiana. 45 de absolvenți ai Școlii de Agenți de Poliție “Vasile Lascar” Campina promoția aprilie 2023, și-au inceput, zilele acestea, cariera de polițist in cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui. Astfel,…

- Un tanar din Vaslui a fost desemnat Polițistul Anului 2022. Se numește Ionuț-Sebastian Panzaru și este șeful Biroului Pregatire Profesionala, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui. Distincția i-a fost acordata ieri, de Ziua Poliției Romane, in semn de apreciere pentru profesionalismul…

- DE ZIUA POLITIEI ROMANE…. Pentru ca nevoia de sange este permanenta, pe 21 martie a.c., 20 de politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui s-au prezentat la Centrul de Transfuzie Sanguina Vaslui, din municipiul Barlad, unde au donat sange pentru cei aflati in nevoie. Gestul politistilor…

- DE ZIUA POLIȚIEI ROMANE… Pentru ca nevoia de sange este permanenta, in aceasta dimineața, 21 martie a.c., 20 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui s-au prezentat la Centrul de Transfuzie Sanguina Vaslui, din municipiul Barlad, unde au donat sange pentru cei aflați in nevoie.…

- RAZBUNARE… Desfașurare de forțe cu zeci de polițiști și mascați, la Fastaci, in urma unui apel la 112. Totul, dupa un conflict intre doi tineri din sat, care a fost aplanat doar dupa intervenția trupelor speciale ale Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui. Alerta a fost data vineri seara, in jurul…