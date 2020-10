Stiri pe aceeasi tema

- Intrebata daca numarul infectiilor cu noul coronavirus va creste in octombrie, dr. Beatrice Mahler a explicat ca medicii nu s-au asteptat sa aiba "acest numar mare de cazuri atat de devreme, in aceasta toamna. "Am fi foarte fericiti daca spre sfarsitul lunii se va stabiliza numarul cazurilor.…

- Beatrice Mahler, directorul Institutului „Marius Nasta” din București, a explicat astazi ca „In acest moment, cel mai ingrijorator este numarul de cazuri severe”. „Cu siguranța exista posibilitatea de adaptare, dar nu trebuie sa uitam ca orice alocare de paturi din zona COVID inseamna scaderea de paturi…

- Personal din Spitalul „Marius Nasta” din București, unul dintre principalele spitale COVID din țara, a fost atacat joi seara de rudele furioase ale unui pacient COVID care a decedat. A fost vorba despre un grup destul de numeros, care a amenințat medicii și pacienții internați la Institutul „Marius…

- Romania are peste 72.200 de cazuri de COVID-19 de la debutul pandemiei România are peste 72.200 de cazuri de COVID-19 confirmate de la debutul pandemiei. Ieri, autoritatile au anuntat 1.041 de îmbolnaviri din aproape 21.300 de teste, ceea ce înseamna ca 4,7% dintre teste au fost…

- Numar record de cazuri cu Covid-19 in Romania. In ultimele 24 de ore au fost confirmate 1.378 de cazuri noi in urma procesarii a 23.956 de teste efectuate. De asemenea, au fost inregistrate 50 de noi decese din cauza infecțiilor cu coronavirus, un nou record.

- Ziarul Unirea A inceput selecția pacienților cu COVID-19 pentru terapie intensiva. Un medic a dezvaluit cum sunt rotiți bolnavii Beatrice Mahler, managerul Institutului „Marius Nasta” din București, a declarat la Digi24 ca este ingrijoratoare creșterea accelerata a numarului de cazuri de infectare și…

- "Este ingrijoratoare creșterea numarului de cazuri, cele mai multe sunt concentrate intr-o anumita zona a țarii. Creșterea in București va duce cu siguranța și la creșterea numarului de pacienți care vor avea nevoie de asistența in ATI. E nevoie de paturi de terapie intensiva, de aparatura, dar și…

- In ultimele zile, București a avut 100 sau mai mult de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, ceea ce a condus la atingerea capacitații maxime a spitalelor dedicate COVID. In cautare de soluții, ministrul sanatații, care a spus ca sunt 1.221 de paturi in Capitala, a anunțat ca Spitalul Județean…