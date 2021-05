De ce relaxarea din 15 mai e și pentru cei nevaccinați Razvan Cherecheș, fost consilier al fostului ministru Voiculescu, s-a suparat fiindca și vaccinații, și nevaccinații au voie din 15 mai fara masca; dupa el, ar fi fost corect ca nevaccinații sa fie pedepsiți sa poarte masca in continuare, probabil pana cedeaza și accepta sa se vaccineze. Cherecheș nu e singur; obișnuiții ingrijorați de pe rețelele sociale au inceput deja sa dea semne de frustrare fiindca nu vad nicaieri in deciziile guvernului razbunarea cu sete pe care ei și-ar dori s-o aplice cat mai repede nevaccinaților – sa-i vada ca sufera și ca sunt umiliți, sa nu li se permita accesul… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cherecheș, fost consiler onorific în Ministerul Sanatații, este de parere ca autoritațile au greșit în momentul în care au decis ca toate persoanele sa renunțe la purtarea maștii protecție în aer liber. Profesorul și-ar…

- O decizie a Curții Europene de Justiție statueaza ca toate vehiculele inmatriculate pe teritoriul Uniunii Europene trebuie sa aiba RCA pana in momentul in care sunt radiate. Mai mult, decizia CJUE exclude și posibilitatea suspendarii RCA, instrument prezent in legislația din Romania și destul de des…

- Italia a depasit, sambata, pragul de 20 milioane de doze de vaccin administrate. Astfel 20.111.976 de doze au fost utilizate pana in prezent in Peninsula, conform datelor furnizate de autoritațile sanitare italiene. 14.084.097 de persoane au primit prima doza (reprezentand 23% din populația totala),…

- De la debutul vaccinarii in SUA in urma cu patru luni, aproximativ 130 de milioane de persoane, reprezentand 50.4% din adulti, au beneficiat de injectarea a cel putin unei doze de vaccin, conform datelor oferite de Centrele pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC), informeaza Agerpres , care citeaza…

- Marcel Ciolacu: „ Retrageți masurile aberante, testați pentru normalitate! Renunțați la restricțiile fara logica, precum inchiderea magazinelor la ora 18.00! Aceasta este condiția obligatorie pentru orice dialog cu Guvernul despre preluarea controlului pandemiei. Fiindca noi avem soluții eficiente,…

- Este posibil ca cercetatorii sa fi gasit o explicație pentru fenomenul rar, dar grav, de formare a cheagurilor de sange, raportat la unele persoane care au primit vaccinul anti-Covid de la AstraZeneca. Iohannis condamna „capturarea politica a protestelor” Potrivit Reuters , citat de Alephnews.ro,…

- E sinistru sa nu reușim sa ne desprindem de o spaima sociala indusa de securiștii mineriadelor, acei truditori mizerabili la transformarea Romaniei in ghetou al Europei. Știrile de presa au explodat, zilele trecute, pe tema unui protest cu blocare in subteran in Valea Jiului, un protest care mai…

- Vești triste pentru milioane de romani care sperau ca se vor putea programa sa faca vaccinul anti-Covid-19 in aceasta perioada. Din pacate, persoanele cu varsta de peste 65 de ani mai au de așteptat puțin, potrivit Comitetului Național de Vaccinare. Cine se poate vaccina in acest moment In urma cu puțin…