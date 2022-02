De ce regiunea Copou Iași este o zonă mult râvnită de rezidenții locali? Municipiul Iași este cu siguranța unul dintre cele mai atractive orașe ale Romaniei. Acesta ofera o multitudine de oportunitați pentru dezvoltarea in plan personal și in plan profesional. In același timp, aici vei putea sa te bucuri de o viața de familie minunata, mai ales daca alegi sa locuiești in regiunea Copou din Iași . Aceasta este una dintre cele mai ravnite zone din Iași, iar in ceea ce urmeaza vei ințelege care sunt argumentele care stau la baza acestei alegeri. Parcuri, stadioane, instituții de invațamant și alte atuuri ale regiunii Copou Iași Pentru toți aceia care aleg sa locuiasca… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

- Proba scrisa a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de director si director adjunct din sesiunea ianuarie – aprilie 2022 va fi sustinuta de cei 104 candidati inscrisi la un centru special amenajat la Colegiul Agricol si de Industrie Alimentara „Vasile Adamachi" din Iasi. Anuntul a fost publicat…

- Un programator roman a fondat, in Danemarca, alaturi de un asociat, un startup IT, iar acum, dupa doi ani, firma a fost cumparata de o mare companie din Canada. Ciprian Florescu (27 de ani – foto stanga) este un programator din Iasi. A facut liceul la „Moisil", in Iasi, la profil de informatica, apoi…

- Anunțul a fost facut dupa sedinta Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta.Pentru Liceul Tehnologic Special nr. 3 si Liceul Teoretic ”Alexandru Ioan Cuza” suspendarea cursurilor este prevazuta de luni pana pe data de 9 februarie.Colegiile Nationale ”Ion Creanga” si ”Grigore Moisil”…

- Din cauza pandemiei de COVID-19, activitatea școlara a inceput sa fie afectata, pe fundalul creșterii numarului de cazuri in acest al cincilea val. Astfel, la nivelul județului sunt 11 școli, insumand 15 clase care trec activitațile didactice in online. Toate sunt din mediul urban. Din datele raportate…

- Fiica lui Victor Socaciu, Ana-Maria, a anunțat deja ca „cei care vor sa-i aduca un ultim omagiu celui care a fost Omul Bun al muzicii folk, sunt așteptați maine (marți, 28 decembrie), de la ora 10.00 in foaierul Salii Palatului”, intr-o postare pe Facebook, la scurt timp dupa vestea neagra a morții…

- Proiectul „Tradiții și obiceiuri de o parte și de alta a Prutului și ale romanilor de pretutindeni” continua in perioada sarbatorilor de Craciun. Inițiat de Liceul Teoretic de Informatica „Grigore Moisil” din Iași, este derulat in parteneriat cu școli din Republica Moldova și din diaspora și consta…

- Vineri, 26 noiembrie 2021, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a primit vizita doamnei Alina SAVU, reprezentant al companiei ASCENT, care a participat la o intalnire cu prof. univ. dr. Tudorel TOADER – Rectorul UAIC și prof. univ. dr. Daniela COJOCARU – Prorector pentru relatii internationale…