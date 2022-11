Anul acesta Papa Francisc risca sa ramana fara brad de Craciun ! Taierea bradului argintiu promis Vaticanului in urma cu doi ani de catre Regiunea Abruzzo este comporomisa se pare. De ce Papa poate ramane fara brad de Craciun? Taierea bradului a fost suspendata, in așteptarea autorizațiilor din partea Regiunii Molise. Ce legatura are Molise, daca bradul de Craciun este donat de Abruzzo? Situația este complicata. De ce Papa poate ramane fara brad de Craciun In urma cu doi ani, Abruzzo a promis ca ii va dona Papei Francisc pentru Craciunul 2022 bradul care, in fiecare an, este plasat in Piața Sfantul…