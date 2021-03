De ce nu vrea să recunoască Ungaria ”certificatele verzi digitale” Ungaria ameninta ca nu va recunoaste “certificatele verzi digitale” care ar urma sa faciliteze circulatia in spatiul comunitar. Motivația este aceea ca Ungaria vaccineaza populația cu serurile Sinopharm (China) si Sputnik V (Rusia), neautorizate in Uniunea Europeana. Daca va fi aprobat de Consiliul European si de Parlamentul UE , ”Certificatul verde digital” va contine date despre vaccinarea anti-Covid, cu unul din cele 4 vaccinuri autorizate pina in prezent de Agentia Europeana a Medicamentelor: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca/Oxford si Johnson & Johnson. Acest lucru va ridica probleme… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

