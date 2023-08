De ce nu se vor reduce impozitele pe muncă încă multă vreme de acum încolo Reducerea impozitelor pe munca poate avea loc doar daca exista sustenabilitate financiara si se reechilibreaza balanta demografica a Romaniei prin programe nationale de creare de locuri de munca. Afirmația aparține lui Marcel Boloș. Ministrul Finanțelor, care atrage atenția ca deficitele la bugetul national sunt „foarte mari”, in prezent.„Trebuie sa fim de asemenea foarte constienti ca avem un declin demografic astazi, care face ca numarul celor care intra ca platitori in sistem sa difere foarte mult de numarul celor care sunt beneficiari astazi in sistem. Avem 5,4 milioane de beneficiari in sistemul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

