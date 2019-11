Stiri pe aceeasi tema

- Emilian Raducu a explicat gestul la o emisiune tv. "A fost un doliu pe care l-am avut aici la casa parinteasca unde s-a nascut Denisa si un doliu care a fost la Bucuresti la apartamentul pe care l-a avut. Si vecinii de acolo, bine, nu cu rautate, dar au spus ca ar fi indicat sa-l luam de acolo…

- Parintii unui bebelus care s-a nascut in Maternitatea Buzau si a murit o luna mai tarziu in spitalul Marie Curie din Bucuresti acuza de malpraxis doua doctorite care au monitorizat gravida. Baietelul a venit pe lume la inceputul lunii octombrie, prin cezariana, insa a murit pe 3 noiembrie, din cauza…

- Doru Catanescu e profesor de geografie mulțumita profesorului... de matematica. Nu-i o gluma, deși pare; simpaticul actor și-a construit personajul din serialul de comedie “Profu” cu ajutorul amintirilor din liceu despre dirigintele lui! Dupa ce-a fost Ionel Craciunel in reclame și-a devenit mai cunoscut…

- O fetița in varsta de 13 luni a murit in chinuri groaznice, dupa ce tatal ei a bagat-o in apa fierbinte din cada. Atunci cand poliția a ajuns la fața locului, au gasit-o pe micuța in agonie, cu pielea jupuita.

- Doi frati din Baia Mare au vrut sa moara impreuna. S-au aruncat, duminica, de la etajul cinci al blocului in care locuiau, unul dintre ei decedand in urma impactului, iar celalalt fiind spitalizat cu traumatisme multiple.

- ANALIZA. Antrenorul Victor Pițurca a venit cu ambiții mari in Banie, țintește titlul, insa pentru olteni e prea devreme. Din toate punctele de vedere. La semnarea contractului, pe 22 august, Victor Pițurca a anunțat ca vrea titlul și in grupele Ligii. Din primul an! Apoi, in prima conferința de presa,…

- Un cuplu din Alabama, SUA, risca sa-și petreaca tot restul vieții dupa gratii. cei doi și-au lasat baiețelul in varsta de trei ani sa moara de foame. Ashley Elizabeth Catron și Frederick Anthony Frink și-au lasat copilul sa moara de foame. Potrivit anchetatorilor, baiețelul celor doi, Hendrix Frink,…

- "Ma oripileaza faptul ca nu se ancheteaza in niciun fel retelele de trafic de carne vie din acea zona. Daca ar incepe ancheta, probabil ca ea s-ar putea extinde si in restul tarii. Inteleg ca e un mod de viata in zonele sarace din Romania: fetele sunt rapite sau convinse pentru a fi apoi trimise…