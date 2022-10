De ce nu protestează rușii pentru libertate și democrație? O comparație cu Iranul De ce sute de mii de ruși iși permit sa fie trimiși ca carne de tun in acest razboi criminal de agresiune? Mii de oameni protesteaza pe strazile din Iran. Cu toate acestea, Rusia ramane calma. Teama de brutalitatea poliției nu poate fi motivul, deoarece aceasta este la fel de grava in ambele țari, susține Miodrag Soric de la Deutsche Welle . De ce nu se razvratesc? Comentatorii recurg la stereotipuri despre presupusul caracter național: rușii sunt ingaduitori, s-au supus intotdeauna oricarui țar aflat la Kremlin, sau le este frica de libertate, așa cum a scris candva autorul rus Fiodor Dostoievski.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

