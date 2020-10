Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid s-a impus in „El Clasico”, 3-1 impotriva Barcelonei, iar creativitatea fanilor a ieșit la iveala odata cu fluierul final al intalnirii. Cronica Theodor Jumatate: „Real nemilos!” Glumele au inceput sa curga pe rețelele de socializare, fanii celor doua echipe aruncand sageți catre adversari.…

- Real Madrid a caștigat primul „El Clasico” din acest sezon, 3-1 pe terenul Barcelonei, iar reacțiile au inceput sa curga. Citește cronica lui Theodor Jumatate la Barcelona - Real Madrid 1-3: „Zidane poate respira” Zinedine Zidane, antrenorul lui Real Madrid, a ținut sa iși felicite jucatorii, care…

- BARCELONA - REAL MADRID 1-3. Ronald Koeman a incheiat cu o infrangere primul El Clasico al carierei din postura de antrenor. Tehnicianul olandez critica decizia VAR, care a acordat un penalty madrilenilor la scorul de 1-1. Tehnicianul catalanilor nu și-a putut abține furia și a pus infrangerea contra…

- El Clasico se disputa astazi, de la ora 17:00, in episodul cu numarul 182 din istoria intalnirilor directe din La Liga. FC Barcelona și Real Madrid au avut un start modest de sezon, dar extremele Ansu Fati (17 ani) și Vinicius Jr. (20 de ani) continua evoluțiile bune din sezonul anterior și vor face…

- Primul „clasico“ al sezonului dintre FC Barcelona si Real Madrid se va juca sambata, 24 octombrie, a anuntat LaLiga , organizatoarea campionatului Spaniei. Meciul, care se va disputa in etapa a 7-a, va avea loc pe „Camp Nou“ si se va juca fara spectatori. Cele doua echipe fanion ale fotbalului spaniol…

- Starul argentinian Lionel Messi a prezentat luni, pe retelele de socializare, al treilea tricou al echipei FC Barcelona pentru sezonul viitor, la trei zile dupa ce anuntat ca a decis sa ramana la clubul spaniol de fotbal, informeaza L'Equipe. Messi apare imbracat in noul tricou al…

- Leo Messi, 33 de ani, ar fi luat decizia definitiva. ”Ramane la Barcelona pana in 2021”, anunța postul de televiziune argentinian TyC Sports. La inceputul dupa-amiezii, cand Marca anunța ca, dintr-un moment in altul, Messi va da un comunicat in care va spune ce decizie a luat, fanii Barcelonei se așteptau…

- Toni Kroos (30 de ani) a comentat iminenta plecare a lui Leo Messi (33 de ani) de la Barcelona. Toata Spania fierbe in așteptarea unui anunț oficial in cazul plecarii lui Messi de la Barcelona. Toni Kroos, unul dintre liderii rivalei Real Madrid, a fost sincer in declarații. Recunoaște ca desparțirea…