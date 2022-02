Stiri pe aceeasi tema

- Lionel Messi este "lipsit de motivatie" si "intr-o forma fizica precara" la Paris Saint-Germain, unde a venit in vara anului trecut de la FC Barcelona, scrie ziarul spaniol El Confidencial, citat de RMC Sport. "Realitatea dura a lui Messi la PSG: lipsit de motivatie, criticat si intr-o forma…

- Lionel Messi (34 de ani), superstarul celor de la PSG, are un sezon lamentabil in Ligue 1. Potrivit Daily Mail, argentinianul Messi este al doilea cel mai slab jucator din top 5 campionate europene la capitolul goluri marcate raportate la șuturile expediate. Lionel Messi, cifre slabe in Ligue 1 Septuplul…

- Atacantul argentinian Lionel Messi, infectat cu Covid-19 in timpul sarbatorilor de Craciun, a declarat forfait pentru meciul dintre echipele Paris Saint-Germain si Olympique Lyon, programat duminica in Ligue 1, a anuntat, sambata, clubul parizian, care numara multi absenti in lot, informeaza AFP.…

- Inceput de an dificil pentru PSG . Mai mulți jucatori, printre care și Lionel Messi s-au infectat cu COVID-19. Leo Messi, Juan Bernat, Sergio Rico si Nathan Bitumazala se afla in izolare, transmite PSG printr-un comunicat, potrivit Agerpres. Pe 19 decembrie, Messi nu a jucat la precedentul meci din…

- ​Lionel Messi se afla în vacanța, una pe care o petrece la Rosario, orașul natal, alaturi de familie. Fostul atacant al Barcelonei a fost surprins într-o ipostaza în care rar a putut fi vazut pâna acum. Alaturi de soția Antonella Roccuzzo, actualul atacant al lui PSG…

- Fotbalistul echipei AC Milan, Zlatan Ibrahimovici, a inscris, sambata, al 300-lea sau gol in principalele campionate din Europa. Ibrahimovici a marcat in minutul 90+2 al partidei cu Udinese, scor 1-1, conform news.ro Potrivit statisticienilor, suedezul a devenit al treilea jucator din…

- Starul argentinian Lionel Messi a marcat primul sau gol in campionatul de fotbal al Frantei, in partida pe care noua sa echipa, Paris Saint-Germain, a castigat-o pe teren propriu, cu scorul de 3-1, in fata formatiei FC Nantes, sambata seara, in cadrul etapei a 14-a din Ligue 1.PSG a deschis rapid scorul…

- Lionel Messi, 34 de ani, a reușit primul gol in campionat pentru PSG, in victoria Parisului cu Nantes, 3-1. Messi a inchis tabela pe Parc des Princes in minutul 87, cand PSG conducea deja cu 2-1. Mbappe l-a deschis in dreapta pe argentinian, apoi Messi a semnat o acțiune de autor. Și-a facut mingea…