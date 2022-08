Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Velniciuc, in varsta de 41 de ani, este impreuna cu Șerban Puiu de mai bine de 20 de ani și nu au copii. Invitați la podcastul lui Catalin Maruța, actrița a spus care este motivul pentru care nu a devenit mama pana acum. De mai bine de doua decenii, Alexandra Velniciuc și Șerban Puiu formeaza…

- Antonia și Alex Velea se bucura de o familie frumoasa, dar vedeta nu mai poate aduce pe lume un copil, chiar daca cantarețul și-ar fi dorit sa devina tata din nou. Artistul a dezvaluit care este adevarul, de fapt.

- Avand in vedere faptul ca elevii din intreaga țara se afla in vacanța polițiștii din cadrul I.P.J Covasna, vin cu o serie de recomandari preventive, pentru o vacanța in siguranța, fara evenimente neplacute: Recomandari pentru parinți: Fiind o perioada lunga de vacanța, asigurați-va ca ai dumneavoastra…

- Dr. Teodora Ciolompea, managerul Spitalului Sf Stelian din Capitala a declarat pentru News.ro ca s-a inmultit numarul tinerilor dependenti de droguri care sunt adusi la unitatea sanitara pentru tratament. Cei mai multi au intre 18 si 24 de ani, insa medicul spune ca spitalul primeste foarte multe solicitari…

- Peste 12.000 de copii din Romania aveau ambii parinti plecati la munca in strainatate la finele anului trecut, conform datelor centralizate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie.

- Pentru doua zile, indragitul profesor de joaca Leon Magdan va susține la Gherla doua intalniri cu publicul, copii și adulți, un eveniment desfașurat cu susținerea Protopopiatul Ortodox Gherla, Fundația Creștina ,,Sf.Nicolae” Gherla, in parteneriat cu școlile și gradinițele din municipiu. Duminica, 22…

- Cazul educatoarei acuzate de purtare abuziva fata de copii minori de la o cresa din Pitesti Saptamana trecuta, pe 10 mai, o educatoare din Pitești, de la Creșa nr. 6 Trivale, a fost reținuta pentru purtare abuziva, acuzata ca, in perioada aprilie-mai, ar fi agresat fizic mai mulți copii pe care ii avea…

- Xonia a marturisit ce a condus la desparțirea dintre ea și iubitul milionar. Chiar daca mulți erau de parere ca distanța le-ar fi stat in cale, vedeta a ținut sa precizeze ca nu acest aspect a dus la separarea dintre ea și fostul partener. Cantareața a dezvaluit ce nu i-ar ierta niciodata unui barbat.