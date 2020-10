De ce Navalnîi se joacă cu nemții de-a Noviciok? MOSCOVA, 5 oct – Sputnik, Piotr Akopov. Povestea cu Noviciokul pentru Aleksei Navalnii apune treptat, mai exact, se incheie prima ei parte. In ciuda tuturor temerilor pesimiștilor, care considerau ca Berlinul va fi forțat sa utilizeze cazul lui Navalnii pentru a-și revizui politica pe frontul estic, a devenit clar ca "Nord Stream – 2" nu va fi stopat. Anume aceasta a devenit gestul simbolic care a demonstrat o turnura principiala in politica europeana. Totodata, scandalul in jurul lui Navalnii a devenit mai mare - la recentul summit al Uniunii Europene s-a vorbit despre “utilizarea armelor… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

