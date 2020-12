De ce NATO provoacă, dar Rusia previne incidentele militare Rusia nu vrea razboi. Moscova previne dezvoltarea conflictelor, ințelegand, in mod clar, ca «partenerii», ramași in urma in domeniul tehnologiei armelor, nu vor putea trece «linia roșie». Министерство обороны РФRaspunsul american la rachetele ”Kalibr”: ce pot face cele mai noi rachete ”Tomahawk”Pe 27 decembrie, Alexandr Fomin, adjunctul ministrului Apararii al Federației Ruse, a declarat: «Nu aș sfatui pe nimeni sa incerce sa se angajeze intr-un dialog cu Rusia «dintr-o poziție de forța». Impreuna cu faptul ca amenințarea cu forța este o incalcare directa a Cartei ONU, astfel de acțiuni… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- Liderii statelor Uniunii Europene, reuniti la Bruxelles, au ajuns la un acord asupra bugetului multianual al UE si fondului de redresare post-COVID-19, ce totalizeaza 1.800 de miliarde de euro pentru perioada 2021-2027, a anuntat joi seara presedintele Consiliului European, Charles Michel, ceea ce pune…

- Carnea de pui pare sa fie in lumina reflectoarelor in aceasta perioada. La sfarșitul lunii octombrie a aparut in presa un articol despre puiul vandut ieftin in supermarketurile din Europa. Un studiu a analizat probe din acest tip de carne regasit in magazine mari din Germania, Franța, Polonia, Olanda…

- Maia Sandu a acordat un amplu interviu ziarului ucrainean ”Evropeyskaya Pravda”. Publicația a manifestat cel mai mare interes pentru a afla care va fi cursul noului șef de stat in relațiile moldo-ruse. Sa ne reamintim ca Moldova este o republica parlamentara și puterile președintelui sunt destul…

- Compania Huawei a contestat la Comisia Europeana semnarea de catre Romania si Polonia a unor memorandumuri cu Statele Unite prin care echipamentele firmei chineze nu pot fi utilizate pentru retelele de telecomunicatii 5G, arata un document oficial obtinut de site-ul Politico.eu citat de Mediafax.

- Uniunea Europeana va trebui sa dea dovada de acelasi pragmatism in relatiile cu Regatul Unit, a declarat Jorg Kukies, secretar de stat in Ministerul Finantelor german, el declarandu-se ''profund ingrijorat'' de lipsa unor progrese reale in negocierile dintre Bruxelles si Londra, informeaza Reuters,…

- In ultimele 24 de ore a fost prelucrate 35.351 de teste. De asemenea, s-au inregistrat si 82 de decese, bilantul fiind de 6.245. In prezent, 782 de persoane sunt internate la Terapie Intensiva. Bucurestiul, care a trecut duminica de pragul de 3 in ceea ce priveste incidenta cumulata a cazurilor din…

- In august 1944, Jakob Nacken facea parte dintr-un batalion de 250 de soldați germani care au fost capturați de o trupa de șapte soldați ai armatei canadiene, condusa de caporalul Bob Roberts la Calais, in nordul Franței. Nacken a petrecut restul celui de-Al Doilea Razboi Mondial in Anglia, ca prizonier…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, este de parere ca marile puteri incearca sa atraga țarile mai mici in lupta lor geopolitica. Potrivit oficialului, Republica Moldova, in acest moment, are o politica externa echilibrata. Intrebat cum vede in prezent relațiile cu Estul și cu Vestul, Dodon…