- Andreea Antonescu, fosta concurenta de la „Survivor Romania” a luat o decizie importanta cu privire la felul in care arata. Vedeta a recunoscut ca a intrat din nou in sala de sport, dupa 15 ani, ți ține dieta, pentru a ajunge la greutatea dorita.„De un an de zile incoace am inceput sa țin diete, mai…

- Andreea Antonescu este indragostita din nou, la 39 de ani. Cantareața a marturisit intr-un interviu pentru playtech.ro in ce relații e cu noul iubit jurnalist. Nu s-au mutat inca impreuna, dar ea spune ca deja il iubește. La sfarșitul lunii februarie, Andreea Antonescu a facut primele declarații despre…

- Maria Constantin se pregatește de nunta, care va avea loc anul viitor intr-o zi de joi. Artista a explicat de ce evenimentul nu va avea loc in weekend, dar și cum se ințelege fiul ei cu viitorul soț al mamei sale. Deși ar fi vrut sa faca in acest an nunta cu Robert Stoica, Maria Constantin este nevoita…

- Roxana Ciuhulescu a trecut printr-un divorț și nu i-a fost deloc ușor sa iși refaca viața. Intr-un interviu pentru revista VIVA! , fosta concurenta de la „Survivor Romania” și-a deschis sufletul și a vorbit despre cum a depașit momentul divorțului, dar și despre momentul in care era sa fie lovita de…

- Andreea Marin a fost invitata recent in podcastul lui Mihai Morar de pe Youtube unde a povestit despre viața ei personala, dar și cea profesionala. A dezvaluit de ce a renunțat la „Surprize, surprize”, dar și cu ce s-a ocupat apoi, cand nu mai aparea pe micul ecran in calitate de prezentatoare. Timp…

- Maria Constantin este una dintre cele mai apreciate și indragite artiste de la noi din țara. Vedeta are parte de foarte multe concerte in afara țarii. Cantareața a marturisit la Xtra Night Show ca a refuzat sa cante la Las Vegas deoarece prețul concertului era unul mic.

- Hanka Horka, o cantareața din Cehia in varsta de 57 de ani, a murit din cauza COVID-19. Artista, care facea parte dintr-o formație cunoscuta in Cehia, a decis sa se infecteze intenționat cu COVID-19, ca sa nu se vaccineze impotriva coronavirusului. Fiul ei spune acum ca mișcarea antivaccinista „a ucis-o”,…