- De ce i-a fost frica nu a scapat. Un barbat din comuna buzoiana Lopatari, care a venit la un targ de toamna special pentru a-l intalni pe premierul Marcel Ciolacu și a-l ruga sa ia masuri impotriva urșilor care le-au invadat comunitatea a dat chiar el nas in nas cu un Moș Martin fioros

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a precizat ca a fost eliminat pragul de 9,4% din PIB din PNRR privind cheltuielile cu pensiile, dupa discutiile cu presedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Liderul PSD a mai spus ca isi doreste ca legea pensiilor sa fie finalizata in acest an si sunt trei variante…

- „Stiti foarte bine ca a fost eliminat, in urma discutiilor avute si cu doamna presedinta a Comisiei Europene. Urmeaza si noi sa finalizam legea pensiilor fiindca avem un parteneriat. Este incorect. Cum a fost trimis PNRR la Comisie este fara 9,4. Oricum el nu ar fi fost atins. Problema este ca nu putem…

- Conducerea Partidul Umanist Social Liberal i-a solicitat premierului Marcel Ciolacu sa o demita din funcția de director al Agenției Naționale Antidrog pe Georgiana Ramona Dabija. Potrivit PUSL, instituția are rezultate slabe, consumul de droguri fiind la un nivel fara precedent. Umaniștii susțin ca…

- Presedintele USR, Catalin Drula, afirma ca Legea responsabilitatii fiscal-bugetare este incalcata de 21 de zile, deoarece Guvernul nu a publicat raportul semestrial cu privire la situatia economica si bugetara. Acesta sustine ca guvernantilor le este „frica” sa publice „cifrele dezastrului”. Catalin…

- Senatorii si deputatii raman in vacanta parlamentara pentru ca amendamentele la legea pensiilor speciale trebuie discutate mai intai la Bruxelles și inca nu au fost finalizate, iar oficialii europeni revin din vacanța dupa 21 august, au declarat miercuri, 16 august, surse politice pentru Libertatea.Pe…

- Ieri, 19 iulie, un barbat de 43 de ani, din Cluj-Napoca a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru savarșirea infracțiunilor de vatamare corporala din culpa, conducerea unui vehicul fara permis de conducere, conducerea unui vehicul cu numere false și parasirea locului accidentului fara incuviințarea…

- Romania a avut o șansa istorica de a accesa fonduri europene in valoare de 29,2 miliarde de euro. In curand se implinesc doi ani de cand am semnat contractul, insa țara nostra nu a cheltuit nici macar un cent din aceste fonduri. Ne chinuim acum cu a doua tranșa, insa nu am cheltuit banii nici din prima…