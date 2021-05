De ce furau șefii DGIA doar în dolari! Atat de mare este disperarea la varful Direcției Generale de Informații a Armatei, incat oamenii generalului Marian Hapau, fie ei și specializați in ”dezinformare” au ajuns sa faca auto-denunțuri extrem de riscante. Chiar daca acestea imbraca momentan doar forma scurgerilor controlate de informații catre ”petardele” de presa aflate pe deconturile operative de plata. Astfel ca […] The post De ce furau șefii DGIA doar in dolari! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Nicolae Ciuca a explicat faptul ca ancheta privind delapidarea celor aproape 180 de mii de euro din banii de razboi a pornit de la o sesizare facuta chiar de șeful serviciului secret al Armatei."Procedura pentru demararea anchetei penale a fost declanșata la sesizarea MApN și este in curs…

- Arestarea generalului Iulian ”Cristi” Gherghe aproape ca nici nu mai conteaza in finalizarea ”puzzle”-ului contrainformativ al halucinantelor vulnerabilitați la adresa securitații naționale din cadrul Direcției Generale de Informații a Armatei. Poate doar așa, ca punct de referința pentru nivelul la…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a declarat ca are „toleranta zero” fata de persoanele din MApN care nu respecta legea, referindu-se la recentul caz al fostului director adjunct al Directiei Generale de Informatii a Apararii, Iulian Cristian Gherghe, arestat preventiv dupa ce a luat aproape…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a declarat, joi, ca are "toleranta zero" fata de persoanele din MApN care nu respecta legea, referindu-se la recentul caz al fostului director adjunct al Directiei Generale de Informatii a Apararii, Iulian Cristian Gherghe. "Din momentul in care directorul…

- Campania ”NAȚIONAL” cu privire la devalizarea fondurilor operative ale Direcției Generale de Informații a Armatei a dat deja primele rezultate. Iar acum, dupa ce structura condusa de generalul Marian Hapau a fost bagata sub lupa contrainformativa, ”șandramaua” DGIA este la un singur pas de ”destructurare”.…

- Fostul director adjunct al Directiei Generale de Informatii a Apararii, Iulian Cristian Gherghe, arestat preventiv pentru delapidare dupa ce ar fi sustras aproape 180.000 de lei din banii institutiei, s-ar fi deplasat la banca cu masina de serviciu condusa de sofer pentru a incasa banii sustrasi, arata…

- Fostul director adjunct al Directiei Generale de Informatii a Apararii, Iulian Cristian Gherghe, general trecut in rezerva in luna februarie a acestui an, a fost arestat preventiv, fiind acuzat de procurori ca in noiembrie 2018 ar fi sustras aproape 180.000 de dolari din banii institutiei.

- Fostul director adjunct al Directiei Generale de Informatii a Apararii, Iulian Cristian Gherghe, a fost arestat pentru 30 de zile. Procurorii il acuza de delapidare, fals material, fals intelectual si uz de fals, pentru ca ar fi sustras aproape 180.000 de lei din banii institutiei. Citește…