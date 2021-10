​Facebook este deja de câțiva ani în centrul unor scandaluri, dar niciodata lucrurile nu au fost mai rele pentru imaginea companiei. Slabiciunile companiei se vad și reies din doua probleme paradoxale: per total are prea mulți useri și nu face fața la partea de moderare, însa în același timp are prea puțini useri din categoriile de oameni tineri pe care și le dorește atât de mult. În articol puteți citi despre semnele declinului unei companii care pare sa fi lasat în urma zilele în care era privita cu ochi buni, dar care în prezent face o mulțime…