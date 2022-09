De ce este Iașul un oraș prăfuit? Explicaţii oficiale după norul de praf de săptămâna trecută In ultimii ani, aproape ca ne-am obisnuit cu desele semnale venite din partea celor care monitorizeaza concentratiile de particule fine in aerul orasului. Ritmul vietii cotidiene nu ne lasa sa sesizam ceea ce respiram, desi in dese randuri prindem mirosuri placute sau mai putin placute. Diferenta o resimt cei care intra in oras, iar de multe ori ea este si vizibila. Norul de praf care a plutit timp de cateva zile deasupra Iasului, saptamana trecuta, a atras atentia tocmai din acest motiv: pentru ca era foarte vizibil, mai ales in unele perioade ale zilei. Meteo Moldova, pagina de Facebook care… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Calitatea aerului se inscria luni in trendul valorilor obisnuite inregistrate cu o saptamana inainte atat la indicatorul PM10, cit si pentru ceilalti indicatori de calitate a aerului masurati de Agentia de Protectie a Mediului Iasi prin intermediul retelei automate de monitorizare. Agentia precizeaza…

