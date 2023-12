Regele Charles al III-lea este criticat de comunitatea medicala britanica, deoarece l-a numit pe doctorul Michael Dixon in fruntea echipei sale medicale. Așa cum precizeaza The Times, Michael Dixon, in varsta de 71 de ani, susține medicina alternativa, in special homeopatia, transmite BFMTV. Edzard Ernst, profesor emerit la Universitatea Exeter, spune in The Guardian ca ”oricine promoveaza homeopatia discrediteaza medicina bazata pe dovezi și gandire raționala”. ”Regele poate numi pe cine dorește”, mai adauga acesta, regretand ca ”in ceea ce privește ingrijirile medicale (monarhul) pare sa fie…