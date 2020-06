Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle si Kate Middleton poarta de fiecare data cercei ieftini cu rochii de mii de dolari. Specialistii sunt de parere ca la mijloc e o strategie de marketing pentru a ajunge la inimile fanilor din toate categoriile socio-economice. Combinand piese de lux si accesorii pe care si le permite toata…

- Te-ai intrebat, probabil, ce produse gasim in trusa de “prim-ajutor” a medicilor atunci cand aceștia calatoresc, fie ca pleaca doar pentru cateva zile departe de casa, fie ca au ales o vacanța prelungita. Ei bine, dr. Amalia Anghel, specialist dermatologie/venerologie/estetica medicala, a fost de acord…

- Guvernul britanic a investit 90 de milioane de lire sterline pentru crearea unui test anticoronavirus în Marea Britanie. Specialiștii au testat noul vaccin pe mai multe animale, iar rezultatele nu au fost concludente dupa ce 6 maimuțe s-au infectat. Scopul vaccinului a fost de…

- Locuințe, morminte, gropi de provizii, gropi menajere și fantani aproape in totalitate din epoca sarmatica au fost descoperite, de arheologi, in situl de la Timișoara – Freidorf. Specialiștii au mai scos la lumina și o fibula cu capete de dragon, care indica nivelul timpuriu de locuire, de epoca La…

- ”Daca nu ploua in doua saptamani, situația in agricultura va fi tragica” Traversam a treia seceta accentuata din 1961 pana acum Pe principiul ”O nenorocire nu vine niciodata singura”, tocmai cand oamenii se incurajeaza unul pe altul sa-și cultive gradinile pentru ca va urma o criza economica dupa pandemie,…

- Izolarea la domiciliu ne expune riscului de a acumula kilograme in plus. Chiar și persoanele care obișnuiau sa faca sport frecvent pana luna trecuta sunt acum expuse acestui risc. Specialiștii centrului de transformare corporala Bodyshape au realizat un studiu in comunitatea de personae care mergeau…

- Ai impresia ca te-ai transformat in lacusta de cand stai acasa? Numai cand iți auzi copilul „Ce avem de mancare azi?” incepe sa ți se zbata ochiul stang? In izolare, foamea parca devine din ce in ce mai mare. Unii dintre noi mancam din cauza stresului, alții de plictiseala. Specialistii sustin insa…