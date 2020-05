Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca va emite o Ordonanta de Urgenta care sa dea Guvernului si autoritatilor instrumentele necesare pentru a putea apara viata si sanatatea cetatenilor romani, precizand ca prin legea actuala, in starea de alerta, nu este vorba de incalcarea unor drepturi, potrivit news.ro.Ludovic…

- Adio city break-uri, mai puțina socializare in oraș, industria auto va fi lovita, accentul se va pune pe digitalizare. Acestea sunt doar cateva din raspusurile date de mediul de afaceri la intrebarea: „ce urmeaza dupa pandemie?”Viața dupa pandemie va avea loc dupa alte reguli. Chiar daca activitatea…

- In contextul in care numarul cazurilor de infectare cu COVID-19 a depașit 10.000 in doar 2 luni de la confirmarea primului caz de coronavirus in Romania, managerul Spitalului Victor Babeș trage un semnal de alarma cu privire la modul in care va trebui sa traim de acum in colo, pentru a preveni inmulțirea…

- Deși in urma cu 15 ani acesta facea furori in telenovele in care juca, se pare ca indragitul actor a decis sa traiasca o viața mult mai liniștita. Astfel, Lucian Viziru a luat hotararea de a parasi Romania și s-a mutat in Germania , impreuna cu soția și baiețelul lor. Puțini sunt cei care știu ca Viziru…

- Potrivit Daily Mail, Ben McCafferty s-a nascut cu sindrom Down și, desi sindromul in sine nu reprezinta o patologie de risc in caz de infecție cu COVID-19, aproape jumatate din cei cu acest sindrom au malformații congenitale cardiovasculare. Iar persoanele cu probleme cardiovasculare sunt printre…

- Viața noastra nu se va intoarce la normal peste noapte. Vom avea, probabil, de-a face cu o serie de tranziții, carantina parțiala, și infecții care urca și coboara in valuri. Deși nu putem ști acum ce decizii pe termen lung vor fi luate in Romania, ne putem face o idee generala despre ce ar putea urma.Noul…

- Pe 25 februarie, Romania a intrat in era coronavirusului! A fost inregistrat primul caz de coronavirus, in Gorj. De atunci, inca 2.244 de romani au ajuns sa fie infectați cu noua molima mondiala, iar 82 dintre ei, pana acum, au pierdut meciul cu viața.Nu o spun eu, o spun specialiștii, cele…

- Am apreciat fiecare parere a cetațenilor atunci cand a fost vorba de protecția locuitorilor, dar atunci cand se trezește cineva sa spuna anumite lucruri doar pentru a-și atrage electorat de partea sa mi se pare josnic și de-a dreptul penibil. Legile sunt facute pentru a fi respectate, ordinul militar…