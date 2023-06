Stiri pe aceeasi tema

- Un oficial instalat de Rusia a recunoscut ca Ucraina a recucerit un sat din sudul regiunii Zaporojie, a doua sa victorie pe acest front de cand și-a lansat contraofensiva la inceputul acestei luni, transmite Reuters, conform Mediafax.Oficialul, Vladimir Rogov, a declarat ca forțele ucrainene au cucerit…

- Dovezile sugereaza ca distrugerea uriasului baraj de la Nova Kahovka, intr-o zona din Ucraina controlata de Rusia, este rezultatul unei explozii declansate de rusi, sustine The New York Times, care citeaza ingineri si experti genisti.

- Serviciul de Securitate Interna al Ucrainei a publicat o interceptare a unei convorbiri telefonice care ar dovedi ca forțele rusești au aruncat in aer centrala hidroelectrica și barajul Kakhovka din regiunea Herson din sudul Ucrainei. SBU a pustat conversația pe canalul sau de telegram.

- Ucraina susține ca a interceptat o convorbire telefonica care dovedește ca Rusia este responsabila pentru distrugerea barajului Kahovka din Herson, scrie Sky News . Serviciul de Securitate al Ucrainei a postat pe canalul sau Telegram un clip audio de un minut și jumatate din presupusa conversație.…

- Subminarea structurilor hidrocentralei Kahovka, care a dus la inundarea unor suprafețe mari, a fost efectuata de regimul de la Kiev, acuza marți ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu. De cealalta parte, Ucraina acuza Rusia ca se afla in spatele acestui incident."In aceasta seara, regimul de la…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov a acuzat marti Kievul ca a sabotat barajul hidroelectric Kahovka din partea controlata de rusi a Ucrainei pentru a taia o sursa cheie de apa pentru Crimeea si a distrage atentia de la o contraofensiva „care se clatina” impotriva fortelor ruse, scrie…

- Barajul uriaș de langa Herson a fost aruncat in aer. Hidrocentrala Kahovskaia e complet distrusa, iar nivelul apei din rezervorul Kahov scade rapid. Nivelurile apei din barajul Kahovka vor fi „critic de ridicate” in jurul orei 11:00, ora locala (4:00 a.m. ET), a declarat șeful consiliului regional din…