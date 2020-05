Stiri pe aceeasi tema

- „Stalpii creatiei”, o vasta regiune in care se aprind noi stele din Nebuloasa Vulturului, aflata la aproximativ 6.000 de ani lumina distanta, au devenit o veritabila atractie pentru astronomii care studiaza Calea Lactee, inca de la descoperirea lor prin intermediul telescopului orbital Hubble in 1995…

- Administrația Medicamentelor din SUA a aprobat primul test pentru COVID-19 care poate fi facut acasa. Testul va fi disponibil prima data pentru medici și celelalte persoane aflate in prima linie. Pacienții iși vor colecta propriile probe cu ajutorul unui bețișor steril inclus in trusa, apoi le vor…

- "Stalpii creatiei", o vasta regiune in care se aprind noi stele din Nebuloasa Vulturului, aflata la aproximativ 6.000 de ani lumina distanta, au devenit o veritabila atractie pentru astronomii care studiaza Calea Lactee, inca de la descoperirea lor prin intermediul telescopului orbital Hubble in…

- A fost inregistrat al 6-lea deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). Persoana este un barbat de 64 Post-ul ROMANIA Covid-19: Un barbat, internat la ATI, a murit in ziua in care i-a sosit testul pozitiv de coronavirus apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Tudor Chirila iși ia prin surprindere fanii și se alatura echipei de actori din serialul Vlad, in aceasta primavara, la Pro Tv! Artistul interpreteaza rolul lui Dragoi, un politician important, iar in curand vom vedea impactul pe care-l va avea in intreaga poveste și in ce „tabara” este: Iordache sau…

- Tudor Chirila estenoul actor al serialului Vlad. Acesta interpreteaza rolul lui Dragoi, unpolitician important, iar in curand vom vedea impactul pe care-l va avea inintreaga poveste și in ce „tabara” este: Iordache sau Cezar. De asemenea, Dragoi este casatorit cu Ivana, noul personaj din VLAD, jucat…

- La opt ani dupa moartea lui Whitney Houston, figura regretatei cantarete a fost reprezentata fidel intr-o holograma, care va fi folosita intr-un tuneu cu concerte programate in Europa si SUA. Ideea a generat multe controverse, parerile fiind imparțite....