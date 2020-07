Stiri pe aceeasi tema

- De mai bine de 50 de minute, oamenii ii asteptau sa coboare de la intalnirea cu oficialii teleormaneni pe vicepremierul Raluca Turcan si pe ministrul Fondurilor Europene, Ioan-Marcel Bolos. Caldura facea dificila purtarea mastii de protectie, asa ca unii dintre jurnalistii prezenti au renuntat pe durata…

- Potrivit Institutului Naționale de Statistica, in luna aprilie 2020, comparativ cu luna corespunzatoare din anul precedent, sosirile in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au scazut cu 98,1%, iar innoptarile cu 97,4%.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul…

- Continua debandada cifrelor din statisticile oficiale privind coronavirusul. Conform ultimului buletin informativ emis de Grupul de Comunicare Strategica, la Arad a disparut din nou un bolnav fața de raportarea anterioara: 696 cazuri azi, fața de 697 anunțate ieri. Asta, dupa ce saptamana trecuta alte…

- Ministrul Sanatatii a venit cu explicatii, luni, intr-o conferința de presa, dupa demiterea Laurei Acatrinei, medic epidemiolog, de la conducerea DSP Bucuresti. Nelu Tataru sustine ca departamentul a ramas in urma cu rezolvarea problemelor aparute si de aceea a fost nevoie de schimbare.…

- Un control al Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDRM) a fost demarat, miercuri, la producatorii si distribuitorii din domeniu, dupa ce un medicament pentru tratarea bolilor tiroidiene – Euthyrox – este de negasit pe piata, desi institutia a solicitat suplimentarea…

- In unitațile particulare de invațamant sunt școlarizați 150.000 elevi/preșcolari, iar in situația in care acestea se inchid, copiii trebuie școlarizați in unitațile de stat, impactul bugetar fiind de minim2.500.000.000 lei/an, aproximativ 0,3% din PIB-ul Romaniei pentru anul 2020, atrag atenția organizațiile.…

- Presedintele american Donald Trump i-a invitat pe americani „sa profite de soare”, sustinandu-si recomandarea printr-un studiu prezentat joi la Casa Alba conform caruia noul coronavirus se disipeaza mai rapid la lumina soarelui si la temperaturi ridicate, informeaza Agerpres.