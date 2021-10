Stiri pe aceeasi tema

- Cu rata covid de peste 8 la mie, municipiul Piatra-Neamț intra in carantina de noapte de maine, 12 octombrie. In intervalul orar 20.00 – 05.00, se poate ieși din case doar in patru situații și pe baza declarației pe proprie raspundere sau a adeverinței de salariat: deplasarea in interes profesional,…

- Razvan Cherecheș, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai a analizat rata estimata a transmiterii bolii și a constatat ca, în septembrie, România se afla pe primul loc la acest capitol înaintea SUA, Canada și a țarilor din UE. „R = numarul…

- Guvernul pregatește noi restricții. Accesul in spații sau evenimente publice, precum nunți, botezuri, meciuri, sali de sport, s-ar putea face doar cu certificatul de vaccinare.Din acest weekend, accesul la evenimentele publice, precum nunți, botezuri sau inmormantari, s-ar putea face doar in baza certificatului…

- Cum știi ca trebuie sa fugi de o acțiune, un fond de investiții sau orice alta investiție care se poate duce pe minus Felul in care alegi sa iți investești banii este o poveste nesfarșita, cu provocarile cunoscute legate de raportul dintre risc și beneficiu dar și cu nenumaratele amanunte mai puțin…

- În Israel au intrat din nou în vigoare, miercuri, restricții dure împotriva coronavirusului, dupa ce țara a înregistrat cel mai mare numar de îmbolnaviri din luna ianuarie, în ciuda faptului ca este una dintre cele mai vaccinate țari din lume. Autoritatile…

- Gigantul farma Sanofi a anunțat achiziția, cu 3,2 miliarde de dolari, a companiei americane Translate Bio, specializata pe tehnologia ARN mesager, utilizata in special in vaccinurile anti-Covid 19, in care gigantul farmaceutic francez dorește sa-și accelereze dezvoltarea, potrivit Bloomberg. Cele doua…

- Intre 29 și 31 iulie, in intervalul orar 12.00 – 20.00, vor fi instituite restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone pe intreaga rețea rutiera, cu excepția județelor Harghita, Neamț, Suceava și Botoșani. „Joi, vineri și sambata (29-31 iulie),…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) informeaza transportatorii rutieri asupra posibilelor restrictii de circulatie care vor fi instituite, ca urmare a avertizarilor de canicula emise de catre Administratia Nationala de Meteorologie, potrivit unui comunicat remis, marti,…