De ce au fost zeci de pompieri răniți în explozia de la Crevedia – ce spune Raed Arafat Patru explozii catastrofale au zguduit ieri Crevedia si au scos la iveala nereguli fatale intr-un sistem putred. O scurgere de gaz la un depozit de GPL a declansat dezastrul care lasa in urma doi morti si 56 de raniti, multi in stare grava. Sfidand orice logica, un angajat ar fi intervenit cu tigara aprinsa in mana. Depozitul functiona de trei ani fara autorizatie, sub ochii autoritatilor. Inca o dovada ca traim in tara faradelegii si a dezordinii si un avertisment care ne da fiori. Explozia din Crevedia. Mii de romani isi alimenteaza masinile cu GPL din statii sau depozite despre care nu stim… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

